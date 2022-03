É Tudo Verdade inclui documentários em árabe e sobre o Oriente Médio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival de documentários É Tudo Verdade, que estreia em 31 de março, inclui ao menos cinco produções em árabe ou sobre o Oriente Médio: "Batata", "Tantura", "Ali e Sua Ovelha Milagrosa", "Voz Virtual" e "Duke Ellington em Isfahan". Devido à pandemia da Covid-19, a mostra será realizada de maneira híbrida neste ano – com exibições em São Paulo, no Rio de Janeiro e em plataformas digitais. São, no total, 77 produções de 34 países diferentes. Há mais informações no site do evento, que é gratuito. Veja abaixo a lista de filmes médio-orientais:

BATATA (2021)

Líbano/Canadá/Catar

Noura Kevorkian

Este documentário acompanha por dez anos uma determinada mulher síria em um campo de refugiado no Líbano, devido à guerra civil.

TANTURA (2022)

Israel

Alon Schwarz

O filme conta a história de Teddy Katz e sua investigação sobre o massacre dos moradores do vilarejo palestino de Tantura em 1948.

ALI E SUA OVELHA MILAGROSA (2021)

Iraque/Reino Unido

Maythem Ridha

A história do jovem Ali, que tem de levar sua ovelha predileta para o sacrifício. O filme se passa no Iraque e aborda as mazelas de seu país.

VOZ VIRTUAL

Sudão/Catar

Suzannah Mirghani

Esta sátira acompanha a vida da boneca Suzy, alter ego da diretora. O filme faz uma crítica da sociedade, em meio à pandemia da Covid.

DUKE ELLINGTON EM ISFAHAN

Reino Unido

​Ehsan Khoshbakht

Documentário sobre a turnê de Duke Ellington pelo Oriente Médio em 1963, tratando da criação de um dos mais belos clássicos do jazz.