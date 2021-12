Dwayne Johnson diz que Vin Diesel manipula ao pedir volta em 'Velozes e Furiosos'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, 49, não gostou da postagem pública nas redes sociais do ex-colega de elenco de "Velozes e Furiosos" Vin Diesel, 54, em que ele pedia o retorno do astro à décima edição da saga.

Em entrevista ao canal de TV norte-americano CNN, Johnson disse que Diesel usou de uma manipulação ao pedir isso já que ele já sabia que não seria possível.

"Fiquei muito surpreso com a postagem recente de Vin. Em junho passado, eu disse a ele diretamente e em particular que não voltaria para a franquia. Fui firme, mas cordial com minhas palavras. Não havia chance de eu voltar. Falei com meus parceiros da Universal, todos me apoiaram muito", começou.

"A recente postagem pública de Vin foi um exemplo de sua manipulação. Não gostei que ele tenha citado os filhos no post, assim como a morte de Paul Walker [1973-2013]. Deixe-os fora disso. Havíamos falado sobre isso meses atrás e chegamos a um entendimento claro", reforçou.

The Rock atuou em quatro filmes da franquia, entre o 5º e o 8º e também estrelou o derivado "Hobbs e Shaw" (2019). Em julho deste ano, ele havia afirmado em entrevista ao The Hollywood Reporter que não retornaria a um filme principal da franquia.

"Desejo-lhes felicidades no 'Velozes e Furiosos 9'. E desejo-lhes boa sorte no 10, 11 e no resto dos filmes 'Velozes e Furiosos' que eles fizerem e será sem mim", disse na época.

Na publicação que rendeu todo esse transtorno, em novembro, Diesel escreveu que queria tê-lo na décima edição para um encerramento. "Meu irmãozinho Dwayne... O momento chegou. O mundo aguarda o fim de 'Velozes e Furiosos 10'. Como você sabe, minhas crianças se referem a você como Tio Dwayne na minha casa. Não há um feriado que eu não te mande mensagens. Mas a hora chegou. O legado aguarda", começou o intérprete de Dom Toretto.

"Eu te disse anos atrás que eu iria cumprir minha promessa para Pablo [apelido de Paul Walker]. Eu jurei que me esforçaria e manifestaria o melhor 'Velozes' no final que é o 10. Eu digo isso com amor. Mas você precisa comparecer, não deixe a franquia, você tem um papel importante", continuou o ator.

O 10º filme da franquia deve chegar aos cinemas em 7 de abril de 2023 e contará com o retorno de Justin Lin na direção e deve receber novamente grande parte do elenco principal.