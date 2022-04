Douglas Silva pensa em procurar pelo pai que não conhece após reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Douglas Silva, 33, teve uma conversa muito impactante com Pedro Scooby na segunda semana do Big Brother Brasil 22 (Globo) que o fez mudar a sua concepção sobre família. Ele não conhece o próprio pai e após o reality diz pensar em reaver esses laços.

"Não conheço ele, posso ter esbarrado com ele na rua e nem percebi. Nunca vi mesmo. Esse papo com o Scooby me impactou, pois ele também disse não ter relação com o pai, mas que não queria privar os filhos do contato com o avô", começou ele em papo com a imprensa na manhã desta quarta-feira (27).

A partir de agora, ele conta que pensa diferente e que não descarta ir atrás dessa história de sua vida. A mãe de DG teve cinco filhos de pais diferentes e nenhum deles, de acordo com o ator, registrou algum filho.

"Esse papo fez eu criar forças para reaver essa situação, mas falei lá que quando saísse iria conversar com minha esposa para ver melhor. Vamos ver o que fazer", conta.

DG agora quer usar a visibilidade que teve para ter mais espaço na carreira. "Já vi que tenho bastante trabalhos, filmes, graças a Deus", comenta. "Não cabe mais a mim demonstrar que sou capaz. Tenho 23 anos aí na pista, não tneho problema em fazer testes", complementa.

Com 68,96% dos votos, Arthur Aguiar venceu o Big Brother Brasil 22 (Globo) e levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Numa final inédita, apenas com homens e membros do grupo Camarote, ele desbancou Paulo André e Douglas Silva, que receberam 29,91% e 1,13% dos votos, respectivamente.

A disputa entre os três, entretanto, foi a maior da história do programa em número de votos numa final, com 751.366.679 votos. O número ultrapassou o da final do BBB 21, que figurava em primeiro lugar com 633.284.707 votos.

A votação desta terça (26) foi também a segunda maior da história do reality. Só perde para o Paredão entre Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez no BBB 20, que alcançou a marca de 1,5 bilhão de votos e entrou para o Guinness World Records.