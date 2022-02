Douglas e Naiara têm disputa acirrada para deixar BBB 22, diz enquete

"Não há argumentos que vão fazer eu ficar aqui. Vim de corpo e alma, mostrei que choro e estou me descobrindo a cada dia. Estou muito feliz, pronta e disposta para permanecer", afirmou Naiara, que também disse estar feliz com seu destino,

Em seus discursos se justificativas para ficar no programa, Naiara, Arthur e DG pediram para o púbico votar e explicaram seus motivos de querer permanecer no reality. "Entrei aqui de coração aberto, de corpo e alma, super disponível. Gostaria muito de ficar e entender exatamente o que eu fiz que não foi legal", disse Arthur, o indicado da líder.

Indicado pela líder Jade Picon, Arthur não disputou a prova o bate e volta. Naiara foi parar na berlinda como consequência da prova do líder da semana. Douglas foi indicado pela votação da casa. Lucas também tinha sido indicado por votos da casa, mas levou a melhor na prova de sorte e se livrou do paredão.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Naiara Azevedo e Douglas Silva fazem uma disputa acirrada no terceiro paredão da temporada do BBB 22 (Globo), segundo a enquete realizada pelo site F5. Por volta das 19h30, a cantora havia recebido 42% dos votos para ser eliminada e Douglas 44%. Arthur Aguiar era o menos votado com 14%.

