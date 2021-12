Dona Florinda e Professor Girafales eram amantes, revela filho de criador do 'Chaves'

Roberto Fernández, 57, é fruto do primeiro casamento de Bolaños, com Graciela Fernandez. Mais tarde, o ator se casou com Florinda Meza, 72, intérprete de Dona Florinda, com quem viveu até sua morte, em 2014.

Em entrevista ao canal "Javier Alarcón", no YouTube, Fernández lembrou que o professor usava aliança. "Professor Girafales usava aliança. Em vários capítulos dá para ver a aliança em sua mão. Então, a verdadeira história do Professor Girafales é que ele é realmente casado", revelou o filho de Bolaños.

