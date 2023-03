DJ chama atenção ao circular no Lollapalooza com crânio vermelho e enaltece representatividade

Artista há sete anos, Kiara é cantora, atriz e dreadmaker. A inspiração para tudo isso? Vem de casa. "Venho de uma família envolvida com artes, audiovisual, e eles me inspiram todos os dias. Ser amiga de Liniker e Bielo Pereira, por exemplo, só complementa, são conexões de alma", finaliza.

Amiga pessoal de Bielo e Liniker, ela acredita que o Lollapalooza tem melhorado nessa questão de representatividade e citou nomes como Pabllo Vittar e Sofi Tukker, presentes na lista de atrações do festival. "Acho que estamos mudando de fase: agora a questão nao é só ter um ou dois, tem que ter mais, volume mesmo, assim as coisas mudam", aposta ela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem é essa menina de vermelho, já diria Glória Groove. No Lollapalooza, em meio aos looks cromados dos jovens, a influenciadora Kiara Felippe se destacou com sua roupa de franjas vermelhas e um adereço especial: um crânio, todo envolto de vermelho. Atração de um dos estandes de patrocinadores, a DJ conta que tentou fazer algo bem fashion. E, claro, diferente

