Diego vence o reality MasterChef Profissionais

Em segundo lugar na competição, Thalyta disse que participar do programa a fez ter vontade de voltar à rotina de chef com experiência internacional.

"Fiquei muito feliz, orgulhoso, adorei ter minha família me vendo cozinhar, foi importante e me deu muito gás e energia. O resultado foi extremamente positivo. Esse menu representa a minha história e consegui aplicar tudo o que idealizei", disse.

Ele venceu a quarta temporada e ganhou vários elogios dos jurados pelos pratos que apresentou no menu autoral, inspirado nos países que falam a língua portuguesa: carne de onça, muzongué, bacalhau com natas, arroz de pato, tagliatelle e rabanada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cozinheiro há 30 anos e dono de restaurantes, Diego Sacilotto venceu o MasterChef Profissionais 2022 (Band) após uma disputa com Thalyta na final do reality culinário, nesta terça (8).

