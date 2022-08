'Desconectados', documentário da Folha, tem pré-estreia nesta segunda em SP

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O documentário "Desconectados", da Folha, terá sua pré-estreia na noite desta segunda-feira (22) em São Paulo. O longa-metragem aborda os desafios e esforços de estudantes, famílias e educadores durante a pandemia de coronavírus.

A exibição inaugural ocorrerá no Espaço Itaú de Cinema da rua Augusta, às 20h. A sessão será gratuita, com ingressos distribuídos com uma hora de antecedência.

Na próxima quarta, dia 24, haverá uma nova pré-estreia em Brasília, também no Espaço Itaú de Cinema, às 20h. O jornal ainda prepara outras sessões e debates com os realizadores, personagens do filme e especialistas.

"Desconectados" é uma parceria com o Instituto República. Fundada em 2016 no Rio de Janeiro, a entidade atua na pauta da melhoria da gestão de pessoas do serviço público brasileiro.

O filme surge um ano após o retorno presencial às escolas, com um diagnóstico precário sobre o atual cenário educacional, e às vésperas das eleições. Lidar com os efeitos da pandemia na educação será um dos grandes desafios dos políticos eleitos em outubro.

O documentário retrata o percurso entre o fechamento e o retorno à escola ao acompanhar, por seis meses, famílias e a própria rotina de estudantes na capital federal. O Brasil foi um dos países com maior tempo de escolas fechadas durante a pandemia de coronavírus.

Na tela, as adversidades enfrentadas por crianças e adolescentes no cotidiano da pandemia, a persistência e esperança de pais e educadores, a ansiedade com o Enem, o drama do abandono, as consequências emocionais do período.

O filme é dirigido pelos jornalistas da Folha Pedro Ladeira e Paulo Saldaña e pela cineasta Ana Graziela Aguiar. O roteiro e a montagem são assinados por Nicollas Witzel, e a produção executiva é da editora da TV Folha, Beatriz Peres.

Para a diretora executiva do Instituto República, Helena Wajnman Lima, o documentário levanta importantes pontos de reflexão ao evidenciar o aprofundamento das desigualdades na pandemia.

"A República.org tem a missão de valorizar os profissionais públicos brasileiros que não deixam o Brasil parar, apesar de todas as adversidades. E a gente vê nesse documentário alguns desses profissionais muito bem representados", diz ela.

"É muito importante reconhecer e valorizar as trajetórias desses profissionais públicos. Acreditamos que o serviço público competente, valorizado e respeitado é muito importante para o Brasil se recuperar das consequências negativas que a pandemia nos trouxe e caminhar para a redução de desigualdades", completa.

Este é o segundo longa-metragem produzido pela Folha. Em 2014, o jornal lançou "Junho - O Mês que Abalou o Brasil", dirigido por João Wainer, sobre as manifestações que tomaram o país no ano anterior.

"O novo filme é mais um exemplo da relevância do jornalismo praticado pela Folha, que estava atenta ao impactos da pandemia nos estudantes e professores, acompanhou as histórias de perto e agora promove uma discussão sobre os efeitos no presente e no futuro da educação no país," diz o diretor de Redação da Folha, Sérgio Dávila.

Para o diretor de programação dos cinemas Itaú, Adhemar Oliveira, apresentar "Desconectados" é também uma forma de colaborar com o debate público em torno da pandemia e de seus efeitos.

"Exibir esse filme significa oferecer para a plateia do cinema, para toda audiência, um contato com o que está sendo olhado e discutido no presente e o que passou nesse período em que ficamos um pouco ilhados", diz ele, que ressalta a importância da oferta de um documentário.

"A pandemia dificultou muito a vida dos cinemas e agora começamos a colocar as coisas em ordem. Em termos de programação, temos que rodar produções como essa, a diversidade é a própria democracia na tela".

Desconectados

Direção: Pedro Ladeira, Paulo Saldaña e Ana Graziela Aguiar

Montagem e roteiro: Nicollas Witzel

Produção executiva: Beatriz Peres

Direção de fotografia: Pedro Ladeira

Som direto: Isadora Machado

Trilha sonora original: Ricardo Saldaña e Vinicius Salldaña

Sound design e mixagem: Fernando Ianni e Rodrigo "Funai" Costa

Colorização: Brunno Schiavon/Estúdio Arco

Exibições de pré-estreia

SÃO PAULO

Quando 22.ago, às 20h

Onde Espaço Itaú de Cinema — Augusta (Rua Augusta, 1.475, Cerqueira César)

Ingresso Distribuição gratuita uma hora antes

BRASÍLIA

Quando 24.ago., às 20h

Onde Espaço Itaú de Cinema – Casa Park Shopping Endereço (SGCV Sul, Lote 12 - Guará)

Ingresso Distribuição gratuita uma hora antes