Chico Pinheiro zomba de Bolsonaro em evento de Lula

No final de abril, Chico Pinheiro, 68, deixou a Globo após de 32 anos de casa. A notícia foi divulgada pela empresa em comunicado interno a funcionários. A informação foi assinada pelo diretor-geral de jornalismo, Ali Kamel, que disse que a saída de Chico foi em "comum acordo" com a emissora.

Em entrevista ao F5, o vocalista do Bonde, Leandro Moraes, conta o que, afinal, é uma Tchutchuca, e quem o inspirou a escrever a letra. Ao contrário do que muita gente pensa, não é o caso de tirar as crianças da sala. Leandrinho, como o funkeiro é chamado, nega qualquer resquício de machismo ou vulgaridade. "Quando fiz a música estava pensando no meu sobrinho. Ele tinha acabado de nascer, e a gente o chamava de Tchutchuco", diz.

"Ai, ai, ai, ai, ai, tá chegando a hora. O Lula já vem vencendo meu bem, Tchutchuca já vai embora", cantou o ex-âncora do Bom dia, Brasil. O termo 'Tchutchuca do centrão' foi usado pelo youtuber Wilker Leão para criticar o presidente Jair Bolsonaro (PL), na quinta-feira (18).

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Responsável por apresentar um comício da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência neste sábado (20), em São Paulo, o jornalista Chico Pinheiro viralizou nas redes ao zombar do candidato à reeleição Bolsonaro (PL) no palco. O ex-apresentador da Globo adaptou o refrão da marchinha "Está Chegando a Hora", uma adaptação de Rubens Campos e Henricão da canção mexicana "Cielito Lindo" (1941) e inclui o termo "Tchutchuca" para se referir ao atual presidente.

