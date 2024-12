Denzel Washington viraliza ao dizer que não é cinéfilo e não conhece filmes de Stanley Kubrick

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dono de dois Oscars, três Globos de Ouro e vilão do novo "Gladiador 2" —que pode lhe render ainda mais prêmios— Denzel Washington viralizou na internet após dizer que não é um grande conhecedor da sétima arte.

Em entrevista ao site especializado Collider, Denzel, 69, foi questionado sobre qual seu filme favorito de Stanley Kubrick, ao que respondeu: "não sou cinéfilo".

"Eu estava na rua enquanto ele fazia filmes", disparou Denzel. "Eu era o cara que estava do lado de fora do cinema, esperando você sair do filme do Kubrick para te roubar."

A obra de Kubrick, morto em 1999, inclui filmes como "2001: Uma Odisséia no Espaço", "Laranja Mecânica", "O Iluminado" e "De Olhos Bem Fechados".

"Comecei a atuar com 20 anos e só fui começar a ir ao cinema com 22, 23", continuou Denzel. Em seguida, porém, ele se corrige e diz que, na adolescência, era fã dos filmes de Gordon Parks e Gordon Parks Jr.

A dupla de pai e filho foi proeminente no movimento do cinema negro (blaxploitation) dos anos 1970, com filmes de ação protagonizados por artistas negros como "Super Fly" e "Shaft".

'BRANCO INSUPORTÁVEL'

Nas redes sociais, fãs defenderam Denzel e consideraram o repórter, Steve Weintraub, prepotente. Isso porque ele estava usando uma camiseta de Kubrick na entrevista, sendo que a ocasião era o lançamento de "Gladiador 2".

"Estou tão feliz que o Denzel fez isso", comemorou um internauta. "Ele é cinéfilo sim, o que ele quis dizer é: por que esse homem branco acha que pode perguntar sobre um diretor branco se a entrevista nem era sobre isso?", escreveu.

"Críticos de cinema brancos são insuportáveis", continuou outro fã. "A arrogância de cobrir o lançamento de um filme e usar a camiseta de outro diretor para perguntar aos atores se eles o conhecem, como se fosse um teste", escreveu outro.

"Eles deveriam ter pensado melhor antes de testar o Denzel, ele nunca tolera palhaçada", defendeu outro fã.

Houve também quem ficasse ao lado do jornalista. "Estou decepcionado com essa resposta. Nos últimos 40 anos ele não teve tempo de ver 'O Iluminado'?"

"Gladiador 2", de Ridley Scott, está em cartaz nos cinemas.