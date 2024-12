Degustação avalia panetones sem açúcar, lactose e glúten para quem tem restrições

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pensando em quem tem restrições alimentares, a Folha de S.Paulo fez uma degustação às cegas de panetones sem adição de açúcar, lactose ou glúten de marcas encontradas nos supermercados e confeitarias artesanais.

A avaliação analisou características como apresentação, textura e sabor da massa e do recheio.

A professora do curso de nutrição da Universidade Anhembi Morumbi Drielle Cavalcanti aconselha consumir os panetones sem adição de açúcar com moderação, pois eles têm açúcar natural dos ingredientes. "Na digestão, o carboidrato é quebrado em moléculas de glicose, o que causa um pico glicêmico", diz. Esses produtos tampouco são sinônimo de saudável, pois costumam ter alto teor de gordura saturada.

Além do sabor, a ausência de outros insumos, como o glúten, também influencia na textura e umidade do doce típico de Natal. A proteína presente nas farinhas, sobretudo a de trigo, por exemplo, dá liga e aquela textura que rasga do panetone tradicional, explica a chef Carolina Brandão, dos restaurantes Las Chicas.

A seção Folha Prova não é um ranking, mas um guia que ajuda o leitor na hora das compras. Já foram testados produtos como azeite, vinho e creme de avelã.

Participaram da degustação a professora Drielle Cavalcanti, a chef Carolina Brandão e os jornalistas da Folha de S.Paulo Eduardo Sombini, Júlia Moura, João Perassolo, Otavio Valle, Patrícia Pasquini e Raíssa Basílio -todos com alguma restrição alimentar.

SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR

**Brasil Cacau**

A marca prepara um panetone com massa de fermentação natural e gotas sabor chocolate ao leite. Os jurados acharam o sabor neutro, sem tanta presença de chocolate. A massa é quebradiça.

R$ 49,90 (400 g), @brasilcacau

**Brigaderia**

Leva cobertura e gotas de chocolate zero açúcar e recheio de brigadeiro mais líquido, que se espalha pelas fatias, mas não tem textura do doce. É opção para quem quer um panetone bem recheado.

R$ 149 (900 g), @brigaderiaoficial

**Cacau Show**

A sugestão da linha La Creme leva gotas sabor chocolate ao leite e recheio de trufa de chocolate zero açúcar. Segundo os jurados, o recheio lembra sabor artificial e fica concentrado apenas no centro.

R$ 106,99 (650 g), @cacaushow

**Casa Suíça**

Para o júri, a massa de fermentação natural tem textura macia e as frutas cristalizadas e uvas-passas vêm em tamanhos grandes. O sabor é doce sem parecer artificial.

R$ 30,98 (400 g), no Mambo

**Panco**

Com massa de fermentação natural, frutas cristalizadas e uvas-passas, tem sabor mais simples e cara de panetone tradicional, mas não se destacou entre o júri.

R$ 24,99 (400 g), no Pão de Açúcar

**Pati Piva**

A cobertura de chocolate ao leite com nibs de cacau do panetone, que leva ainda gotas de chocolate zero açúcar, é o destaque. Mais seca, a massa não deixa residual de adoçante, avaliam.

R$ 194 (600 g), @patipiva

SEM LACTOSE

**Kopenhagen**

Da linha Soul Good, o panetone de gotas de chocolate sem lactose e sem adição de açúcar agradou os jurados de forma unânime. Eles destacaram a massa úmida e fofa e o sabor do chocolate, próximo do panetone tradicional.

R$ 89,90 (400 g), @kopenhagen_

SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE

**Belive**

Também sem adição de açúcares, o panetone leva frutas cristalizadas, uvas-passas e amêndoas por cima. Tem textura que parece um bolo e sabor marcante de laranja, mas lembra gosto de adoçante.

R$ 45,90 (420 g), no St. Marche

**Cacau Vanilla**

Sem açúcares, a opção da confeitaria vegana dividiu opiniões. Alguns acharam a quantidade de recheio, cobertura e gotas de chocolate exagerada, outros acharam ótima para quem é fã de doce.

R$ 347 (1,1 kg), @cacauvanilla

**Fioca**

A confeitaria saudável prepara um panetone com chocolate 70%, que não leva açúcares. Os jurados acharam a massa um pouco seca, com toque de tutti-frutti, mas boa, e o chocolate saboroso.

R$ 152 (800 g), @fiocacs

**Grani Amici**

É o único da degustação que tem açúcar adicionado. O júri observou a quantidade suave de frutas cristalizadas e textura mais pesada, que não lembra panetone.

R$ 24,37 (300 g), @graniamici