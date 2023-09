Deborah Secco surpreende seguidores com fotos em que aparece nua: 'Show de beleza e talento'

As imagens podem ser vistas no perfil oficial da atriz no Instagram: https://www.instagram.com/p/CxJcbI7PEKf/.

Deborah Secco, que tem estado na expectativa por seus próximos projetos, está prestes a retornar às telas. A partir do dia 25, o público poderá vê-la como uma das protagonistas em "Elas Por Elas" (Globo), remake do clássico de 1982.

