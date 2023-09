Brasil ainda é um país muito reprimido no sexo, diz Reynaldo Gianecchini

O artista de 50 anos no momento trabalha na peça "A Herança", que depois de fazer temporada em São Paulo estreia esta semana no Rio de Janeiro. Na produção, o ator discute os tabus da homossexualidade em uma história que tem duração de seis horas.

"Por isso as pessoas querem cuidar da sexualidade alheia, saber se o ator é não sei o quê. Se você está reprimido, julga o outro, porque não quer olhar para sua direção. Em vez de querer saber da sexualidade do outro, faz uma lupa na sua sexualidade."

