Datena revela experiência com maconha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José Luiz Datena, 64, contou nesta sexta-feira (10) que fumou maconha na adolescência. O apresentador fez a revelação durante o Brasil Urgente (Band), enquanto exibia imagens de uma apreensão de drogas em São Paulo.

Ele se admirou com a quantidade de maconha encontrada no local e aproveitou para falar de sua experiência com a droga. "Eu tentei fumar maconha uma vez na minha vida, quando eu era moleque", disse. "Devia ter uns 16, 17 anos."

"Foi a coisa mais horrível que eu senti na minha vida", afirmou. "Eu tomando cerveja ficava mais doido que os caras que fumavam esses negócios aí. Nunca usei drogas, nunca gostei. Aí fui tentar fumar um trem desses outra vez, achei uma porcaria de marca maior. Mas cerveja eu tomei por muito tempo e perdi parte do pâncreas por conta disso."

Mais cedo, o apresentador deu um pitaco na programação da Band, sugerindo que a emissora contratasse Tiago Leifert, que vai deixar a Globo depois da próxima edição do show de talentos The Voice Brasil. Para ele, o colega deveria assumir um programa aos domingos.

"O Tiago, para mim, é a maior revelação da televisão brasileira", elogiou durante bate-papo com Cátia Fonseca. "Capaz de vir para cá porque o cara sai da Globo e vem para cá. Seria ótimo ter ele e o Faustão aqui."

"Eu não entendo nada de programação e não é problema nosso, mas eu colocaria o Tiago num programa de domingo porque ele foi muito bem no lugar do Faustão", sugeriu. "Pelo o que li, vamos ter o Faustão durante a semana e os melhores momentos no domingo. Mas cabe o Tiago e o Faustão no domingo perfeitamente na grade."