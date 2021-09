Carlinhos Maia será enredo de escola de samba no Carnaval de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carlinhos Maia, 30, foi vai ser o tema da escola de samba paulistana Império de Casa Verde no Carnaval 2022. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10) durante transmissão ao vivo nas redes sociais.

O nome do enredo será "O Poder da Comunicação: Império, o Mensageiro das Emoções", em referência ao trabalho do influenciador digital, que tem mais de 22 milhões de seguidores no Instagram. Os carnavalescos são Mauro Quinates e Leandro Barbosa.

Eles devem contar a história do alagoano que passou a mostrar o cotidiano da vila em que morava, fez sucesso e se tornou uma das pessoas mais seguidas do país. O foco será na forma como Carlinhos se comunica, considerado um dom e uma forma de falar da história da humanidade.

"Recebi o convite de braços abertos para representar os influenciadores brasileiros nessa Era Digital", comentou Carlinhos. "Ser parte desse assunto tão amplo e contemporâneo é uma honra para mim. Além de defender o pavilhão do Tigre Guerreiro, escola tricampeã em São Paulo."

O presidente da agremiação, Alexandre Furtado, também comentou a escolha. "A chegada do Carlinhos Maia agregará não somente a realidade da comunicação atual que vivemos, através das redes sociais", avaliou. "Teremos a projeção de 22 milhões de pessoas conhecendo um pouco mais do Carnaval como uma das maiores expressões culturais populares do Brasil."