Dani Calabresa fala em improviso e 'mini medo' ao assumir Videocassetadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante mais de 30 anos, a voz de Faustão narrando tombos, escorregões e outros acidentes domésticos de forma cômica na Globo anunciava que o final de semana estava chegando ao fim. Único quadro que nunca saiu do ar enquanto houve Domingão do Faustão, as Videocassetadas ganharam sobrevida após a saída de Fausto Silva da emissora e o fim precoce do programa.

Para tocar a atração, foram escalados Dani Calabresa, 39, e Welder Rodrigues, 51, que estão tentando encontrar um estilo próprio de apresentar o clássico dominical após as performances da Super Dança dos Famosos. "É um desafio, mas tem sido prazeroso porque a equipe das Videocassetadas é muito boa", avalia Dani Calabresa em entrevista ao F5, da Folha.

"Eu fiquei feliz pela oportunidade, mas também fiquei meio em choque", confessa, aos risos. "Porque é um quadro engraçado, mas não dá para substituir o Faustão, que tem um jeito hilário próprio de comentar, improvisando. Eu e o Welder somos muito fãs do Faustão. A gente está se dedicando com carinho e estamos descobrindo um jeito diferente de fazer esse quadro."

Dani confessa o frio na barriga de estar à frente de um quadro tão marcante na vida dos brasileiros. "Olha, todo trabalho novo já dá um mini medo [risos]", diz. "A gente tem medo do desconhecido né? Imagina substituir alguém em algum quadro ou programa que já existia?"

Ela compara a experiência a algo que viveu em 2013 na Band, quando foi convidada para a bancada do CQC. "Eu não quis ir", lembra ela, que acabou na função de repórter. "Eu não queria entrar e substituir ninguém, queria primeiro entrar e fazer parte do grupo, para o público se acostumar com essa mudança."

"Só topei ir para a bancada em 2014", conta. "Mas nem sempre dá para a gente tentar controlar as coisas, né? A gente tem que confiar e se jogar, e dessa vez foi assim."

O que torna tudo um pouco mais tranquilo é o fato de estar ao lado de um colega em quem confia. "Dividir o palco com o Welder está sendo muito divertido. A gente já gravou juntos o Zorra e a Escolinha do Professor Raimundo, então temos intimidade e carinho."

Ela diz, ainda, que os dois têm autonomia para introduzir as próprias brincadeiras nas gravações. "Mesmo tendo sugestões de roteiro, rola bastante improviso na hora da gravação", afirma. "Temos muita liberdade para isso."

Passadas as primeiras semanas, ela diz estar feliz com os comentários que recebe, embora nas redes sociais as opiniões estejam divididas, com críticas negativas à atuação da dupla. "Temos recebido um feedback bom", comenta.

"Na rua ouço muitos elogios", diz. "No Twitter tem elogio e tem xingamento e, às vezes, alguma crítica construtiva. Mas os chefes estão adorando, Graças a Deus [risos]! Então a gente está com uma sensação de dever cumprido."

A humorista vem dividindo seu tempo entre as gravações da atração, em São Paulo, e a produção da segunda temporada do Dani-se, programa que ela lançou neste ano no canal pago GNT. "Estou sempre na ponte aérea. Tenho compromissos no Rio e em São Paulo, então sempre tem uma escova de dente e uma cola de cílios na minha bolsa."

Apesar da jornada dupla, ela se diz satisfeita. "Estou acostumada com essa correria", garante, contando que a pandemia afetou bastante a rotina agitada. "Estava morrendo de saudades de poder gravar presencialmente. Estou torcendo aqui para o mundo se curar logo."

HUCK ESTREIA EM SETEMBRO

A Globo anunciou na quinta-feira (22) uma série de mudanças na programação dos finais de semana, e a principal novidade é que Luciano Huck vai assumir as tardes de domingo já a partir de 5 de setembro.

De acordo com a emissora, a atração vai se chamar Domingão, "num formato que vai misturar quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro", afirma a Globo. Em janeiro estreia a nova temporada, com novidades.

As tardes de sábado também terão novidades. A partir de 4 de setembro o Caldeirão do Huck vai virar apenas Caldeirão -o nome do apresentador ainda não foi revelado. Foi anunciado, ainda, o fim do programa Se Joga, hoje apresentado por Fernanda Gentil nas tardes de sábado. Segundo a emissora, Gentil vai se dedicar a uma nova atração, prevista para outubro.

Além disso, os sábados à tarde terão uma faixa de humor e cinema já em setembro -Sessão Comédia, com O Melhor da Escolinha, seguida pela Sessão de Sábado, com filmes para a família.

As mudanças tiveram início há um mês, com a antecipação da saída de Fausto Silva do Domingão do Faustão. Inicialmente o apresentador ficar na Globo até o fim do ano, antes de seguir para a Band.