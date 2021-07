Amaral revela que vendeu medalha olímpica por mais de R$ 20 mil

Amaral disse ainda que a venda serviu para colocar as contas em dia. "A gente não pode revelar o preço, mas deu para pagar conta", disse. "É a mesma coisa, se você pegar um dinheiro emprestado no banco, você vai ter que pagar o banco, então é mais fácil você se desfazer dos seus investimentos. A medalha foi um investimento."

A revelação foi feita durante entrevista ao programa UOL News Olimpíadas 2020, do UOL, que tem participação acionária minoritária e indireta da Folha. No bate-papo, ele contou que foi procurado por um colecionador e acabou se desfazendo do item.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.