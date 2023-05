Daft Punk lança música inédita dois anos depois de anunciar fim

TOULOUSE, FRANÇA (FOLHAPRESS) - O duo francês de música eletrônica Daft Punk fez um retorno ao seu local de origem, o Centre Georges Pompidou, em Paris, para se despedir em definitivo do ciclo de 30 anos. O grupo que se celebrizou pelos capacetes futuristas e pelos hinos em série que conquistou pistas de dança em todo o planeta.

Na última quinta-feira (11), dois anos após anunciar o término da parceria entre Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, o Daft Punk reuniu fãs no icônico centro cultural parisiense, conhecido como Beaubourg, para lançar uma música inédita, "Infinity Repeating" e seu videoclipe.

Trata-se de uma demo gravada em 2013 com o norte-americano Julian Casablancas, vocalista do Strokes, e seu projeto paralelo, The Voidz, e que ficou de fora do álbum "Random Access Memories", de 2013, que consagrou o trabalho da dupla com cinco Grammy em 2014 --uma marca até então inédita para artistas franceses.

"Infinity Repeating", como o próprio nome sugere, é uma canção repetitiva e etérea, envolvente como um mantra, cujo clipe é uma ode visual à carreira da dupla, com referências aos vários e diferentes capacetes usados pelo Daft Punk ao longo das quase três décadas de carreira.

São pouco mais de quatro minutos de uma sequência de animações em três atos. No primeiro, células se transformam em animais que se desenvolvem até um ser humano. No segundo, esse humano inicia uma marcha pela história, atravessando diferentes épocas antes de se transformar, no terceiro ato, em um robô.

O lançamento da faixa inédita na semana passada foi o ponto alto do evento de comemoração dos dez anos de "Random Access Memories", o quarto e último da dupla, em que figuram várias parcerias, dentre as quais ganhou destaque o hit "Get Lucky", composto também por Pharrell Williams e Nile Rodgers.

Em março deste ano, o Daft Punk já havia lançado outros dois registros sonoros inéditos ligados ao álbum de 2013: "The Writing of Fragments of Time" e "GLBTM (Studio Outtakes)".

Com "Infinity Repeating", o duo encerra a longeva carreira que criou um estilo chamado French Touch, com uma volta no parafuso que sugere o tal eterno retorno do título da faixa inédita. Foi no Beaubourg, no final de 1992, que Balgalter e Homem-Christo, aos 18 anos, ouviram house music de Chicago e techno de Detroit pela primeira vez numa rave no terraço do edifício de estilo inconfundível na região central da capital francesa.

"Finalmente entramos numa rave. E foi num lugar mágico: o topo do Beaubourg, com vista para Paris. Descobrimos um tipo diferente de música e também uma nova energia, com pessoas dançando faixas que não conhecem, algo que mudaria o curso de nossas vidas", disse Bangalter numa entrevista em 2009.

A experiência foi a inspiração declarada do duo para a criação do Daft Punk no ano seguinte.

O clipe pode ser visto no seguinte endereço no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=imBlPXbAv6E