Atenta e forte, Maria Gal brilha em 'Amor Perfeito' sem deixar o ativismo de lado

"Existe uma desinformação da pauta, uma ignorância muito grande. Vivemos em um país em que quase metade acredita que não existe racismo no Brasil. Tenho minhas dúvidas se é realmente um desconhecimento ou um desconhecimento com medo de perder seus privilégios", afirma.

Gal também é empresária e criou há mais de uma década a produtora Move Maria, que busca uma maior representatividade negra no audiovisual brasileiro. A luta pela igualdade racial também a leva a cutucar uma outra ferida: o não-cumprimento da Lei nº 10.639 de 2003, que estabelece a inclusão de matérias como história e cultura afro-brasileira e indígena na grade escolar do país.

O mais marcante deles talvez tenha sido em sua adolescência, quando foi barrada em um bloco do Carnaval de rua de Salvador. "Eu quis sair nele, dentro da corda, onde 99% das pessoas eram brancas. Não me aprovaram. Então minha mãe foi lá para entender o que tinha acontecido, não deram explicação alguma, e me aprovaram depois", lembra a atriz, que interpreta Neiva, amiga e confidente de Marê, personagem da protagonista Camila Queiroz, na novela de Duca Rachid e Júlio Fischer.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O nome dela é Gal. Ou melhor, Maria Gal. Nascida há 47 anos na mesma Salvador de Gal Costa (1945-2022), Maria das Graças Quaresma dos Santos é atriz e ativista e atualmente está no ar em "Amor Perfeito", novela da Globo que tem como protagonista uma família inter-racial e elenco formado com igual quantidade de atores negros e brancos. Era exatamente ali que Gal queria estar. "Eu mereci."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.