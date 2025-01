Críticos de 'Ainda Estou Aqui' dizem que são alvo de linchamento na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ataques que o jornal francês Le Monde diz ter sofrido após publicar uma crítica ao filme "Ainda Estou Aqui" evidenciam a pouca disposição dos internautas brasileiros em aceitar comentários negativos sobre a produção, indicada a três estatuetas no Oscar.

"Em dois dias, o jornal teve que apagar cerca de 21.600 comentários de conteúdo ofensivo, principalmente no Instagram, em comparação com 700 por dia em tempos normais. Uma 'invasão' que a imprensa brasileira amplamente repercutiu", afirmou o veículo francês.

O estopim da celeuma foi uma crítica de Jacques Mandelbaum. No texto, o francês diz que a produção brasileira é tradicional e classifica como monocórdica a performance de Fernanda Torres -que valeu a ela um Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar de melhor atriz.

No longa, visto por mais de 3 milhões de pessoas nos cinemas, a artista vive Eunice Paiva, mãe de cinco filhos que decide estudar direito após o sequestro e assassinato do seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, papel de Selton Mello, pela ditadura militar.

Após a crítica, o jornal diz ter recebido comentários ofensivos em suas redes sociais, inclusive de teor xenófobo em que brasileiros comparam franceses a "porcos que não tomam banho".

Já o influenciador Thiago Torres, mais conhecido pelo canal de YouTube Chavoso da USP, diz ter sido alvo de ataques virtuais após publicar um vídeo crítico ao filme de Walter Salles. Em uma publicação feita no final de dezembro, ele afirma que o fato de não ter gostado da produção provocou uma onda de linchamento virtual, sobretudo no X.

"Como eu já passei por vários outros linchamentos naquela rede antes e já imaginei o que estava acontecendo, evitei entrar lá", escreveu ele.

"Mas mesmo assim recebi (sem querer) prints de coisas que estavam sendo ditas sobre mim. O que aconteceu foi, mais uma vez, um grande show de racismo e homofobia, com ataques pessoais que não tinham absolutamente nada a ver com os assuntos que levantei no meu vídeo", diz ele, acrescentando que os internautas tentaram destruir sua reputação com "calúnias, difamações e injúrias (inclusive raciais)."

Os ataques não se restringem a quem é crítico ao filme. Fãs têm voltado também sua artilharia para artistas e produções consideradas uma ameaça ao longa brasileiro. Foi isso o que aconteceu com a atriz Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emilia Pérez".

A artista chegou a pedir que Fernanda Torres acalmasse os ânimos dos fãs, pedido acatado pela brasileira. "Sei que, às vezes, na paixão, a gente cria uma coisa de 'vou ganhar'. Mas as escolhas do Oscar, todas as atrizes são especiais, cada uma à sua maneira, todo mundo merece", disse ela, em um vídeo nas redes sociais.