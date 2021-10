Cozinheiros eliminados do 'Masterchef Brasil' participam de repescagem

No segundo desafio, os competidores vão encarar uma disputa em dupla e terão que se organizar para dividir as tarefas. Eles vão cozinhar comidas de rua de países diferentes cheios de sabores e processos. Os pratos escolhidos são tempurá (Japão), ceviche (Peru) e taco (México).

Para cozinhar, os participantes terão o tempo cronometrado. Serão 45 minutos na primeira prova, 30 minutos na segunda e na última fase apenas 20 minutos. Com isso, a parte do frango escolhida para a receita será fundamental e alguns serão eliminados nesta fase.

Os participantes serão desafiados a vencer três provas com a proteína mais consumida no mundo: o frango. Eles vão receber a ave inteira e terão que escolher apenas uma parte dela para uma receita a cada fase da disputa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.