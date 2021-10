Caçador de recompensas da TV oferece prêmio por prisão de noivo de Gabby Petito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador de TV e caçador de recompensas Duane Chapman, mais conhecido como "Dog the Bounty Hunter", resolveu investir seu dinheiro para localizar Brian Laundrie, suspeito da morte da noiva e influenciadora digital Gabrielle Petito, 22. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (1º) pelo site TMZ.

Em seu programa de TV, Chapman vai atrás de procurados pela polícia para ganhar a recompensa oferecida. Desta vez ele inverteu os papéis e adicionou US$ 10 mil (53 mil reais) ao montante de recompensa por informações que levem a prisão do suspeito. "Dog, Francie e a família Chapman estão adicionando $ 10.000 à recompensa permanente", disse um representante do apresentador ao TMZ

Antes da doação de Chapman, o dinheiro da recompensa era de US $ 170.000, muito desse valor foi doado por pessoas físicas que apoiavam a família Petito.

O apresentador decidiu integrar a equipe de buscas no final do mês passado. Ele acredita que Laundrie está escondido onde a polícia norte-americana não conduz as buscas. Em entrevista recente ao jornal The Post, o caçador de recompensas destacou que já havia recebido centenas de dicas em sua linha direta e anônima de telefone.

Uma série de fontes disse para Chapman que o suspeito poderia estar na Trilha dos Apalaches, no leste dos Estados Unidos, onde Laundrie costumava acampar por meses, e não na Reserva Carlton, onde a polícia conduz suas buscas.

A morte de Gabby tem chamado a atenção de todo o mundo. O corpo da jovem foi encontrado pela polícia em 19 de setembro. Ela estava desaparecida desde o dia 11 de setembro.

Laudrie está sendo procurado pela polícia da cidade de North Port, na Flórida. A operação inclui o uso de cães farejadores e até de uma equipe de mergulho, que estão vasculhando a reserva Carlton, onde ele disse à família que passaria alguns dias.