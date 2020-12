Correspondente emociona colega em despedida após dança das cadeiras na Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo anunciou que Luís Fernando Silva Pinto, 65, está deixando a emissora depois de 44 anos. O correspondente nos Estados Unidos aproveitou uma participação no "Jornal das Dez" (GloboNews) de terça-feira (1º) para se despedir do público.

"Em 44 anos, eu vi a inutilidade das guerras, vi as pessoas que mais precisam serem frequentemente a prioridade menor, vi líderes que têm a ilusão de que sabem e acham que cargo é um direito, e não uma dedicação", afirmou. "E quando perdem o poder passam a enfrentar a realidade do esquecimento, e, pior, o julgamento da história."

"Mas eu vi também coisas extraordinárias: literalmente, os nossos olhos conhecendo mais da imensidão do universo, ou o oposto, desvendando os elementos básicos daquilo que nós somos", lembrou. "Acima de tudo, eu tenho orgulho em ver como as gerações mais novas são mais capazes, mais engajadas e menos discriminatórias do que a minha."

"Eu tive momentos de muita sorte, a maior delas foi conhecer a Lauren em Nova Deli [...] há 35 anos", comemorou. "Ela é a minha esposa, a mãe dos meus filhos e nunca deixou de ser a minha namorada. Então, Heraldo, se um dia aguém, sem ter muito o que fazer, perguntar: 'Que fim levou aquele repórter?'. [Responda:] 'Ele está bem, está com a namorada dele'."

Também correspondente da Globo nos Estados Unidos, a repórter Raquel Krähenbühl se emocionou com as palavras do colega. "Olhos cheios de lágrimas com essa despedida do Fernando", disse nas redes sociais. "Serei sempre grata a ele. Foi a pessoa que abriu a porta para mim em Washington e que me ensinou muito. Tenho certeza que ele sempre estará bem -com a namorada dele, a Lauren."

A saída do correspondente não é isolada. Faz parte de um conjunto de demissões da Globo na área de jornalismo. Em comunicado distribuído aos funcionários, a emissora também anunciou a saída de Maria Thereza Pinheiro, Teresa Cavalleiro, Cristina Piasentini, Silvia Sayão, Meg Cunha e Marco Rodrigues, todos profissionais experientes e com muitos anos de casa.

"Não é nunca fácil quando chega o momento de quem fica se despedir de colegas que se vão depois de uma trajetória tão longa quanto cheia de êxitos", disse Ali Kamel, diretor de jornalismo da Globo. "A emoção é grande, sempre."

De acordo com o comunicado, os profissionais ficam na emissora até 31 de dezembro. Até lá, vão concluir projetos e participar da transição. Com as saídas, Ana Escalada assume a direção de jornalismo de São Paulo, Monica Barbosa vai para o Globo Repórter, Ana Pini para o Bom Dia Brasil e Rogério Nery será responsável pelo relacionamento com as afiliadas.