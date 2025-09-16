Luísa Sonza não será a única artista brasileira a se apresentar no festival, conforme afirmava versão anterior do texto "Coachella anuncia Luísa Sonza em edição com Justin Bieber e Karol G". O texto original foi corrigido, e uma nova versão, publicada.

