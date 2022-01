Com empurrão de Anitta, Rodrigo do BBB bate um milhão de seguidores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Mussi, 36, entrou como anônimo no Big Brother Brasil 2022 (Globo) e apenas em três dias de programa já conquistou um milhão de seguidores nas redes sociais, além de ser notado por Anitta, 28, que disse estar apaixonada pelo brother.

A conquista nas redes sociais do participante aconteceu na madrugada desta quinta-feira (20). "Somos um milhão de ninjas (...) Quero agradecer a todo mundo que participou, foi lindo ver os trabalhos de todos vocês! Bora pra cima", escreveu o administrador do perfil do gerente comercial.

Nascido e criado no interior de São Paulo, São José dos Campos, Mussi é formado Administração de Empresas e já conheceu mais de 30 países. Solteiro, o brother entrou na casa disponível para viver um romance. Em sua vinheta de apresentação do BBB 22, Rodrigo Mussi afirmou ser um homem que gosta de balada e pegação.

Sua aproximação com Eslovênia Marques, 25, integrante do grupo Pipoca, tem atraído atenção dos internautas, que já dizem "shippar" o casal. A sister, por sua vez, já disse ter interesse em Mussi e também no Lucas Bissoli, 31.

Mas se Rodrigo Mussi sair sem compromisso do reality show, já tem quem espere por ele. Anitta disse em suas redes sociais que está esperando pelo participante do BBB 22, e até brincou ao pedir para Boninho deixá-la entrar no próximo sábado (22) para "pegar um sol na piscina" e se aproximar do brother.

"Não sou uma pessoa passiva. As pessoas aqui fora me amam ou me odeiam. Nunca passei batido nessa vida", declarou Mussi em sua apresentação no programa.