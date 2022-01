Marquezine fala sobre entonação da voz de Jade Picon e questionar como vão escutá-la

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine, 26, usou as redes sociais nesta noite de quarta-feira (19) para sobre Jade Picon, 20, e o seu jeito de falar. A atriz reparou na entonação da voz da influenciadora e especulou como será sua participação no Big Brother Brasil 2022 (Globo). "A Jade realmente tem uma voz de ASMR, olha lá a voz dela calma... Como é que ela vai falar nessa casa como vão escutar essa menina? Vai aprender a gritar rapidinho", disse Marquezine em um vídeo publicado em seus Stories do Instagram. (confira abaixo) Com sua entrada adiada por conta da Covid-19, Jade Picon gravou um vídeo para os telespectadores do reality show nesta quarta (19) e afirmou estar pronta para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Picon não entrará sozinha, já que junto com ela o ator Arthur Aguiar e a cantora Linn da Quebrada também receberam diagnóstico para a doença durante o confinamento pré-BBB. Jade, Arthur e Linn da Quebrada se juntarão aos demais participantes exatamente às 13h desta quinta-feira (20), segundo informações da emissora. Sob liberação médica, os três participantes do grupo Camarote realizaram dois testes para confirmar o novo diagnóstico, agora negativo, para a doença. A entrada dos novos moradores do BBB 22 será transmitida ao vivo na rede Globo e também poderá ser acompanhada ao vivo no Globoplay e por meio do pay-per-view do programa.

