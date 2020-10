Com banho de tinta, Lucas Lucco e Lorena Carvalho anunciam que esperam um menino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Lucco, 29, e Lorena Carvalho, 27, reuniram alguns familiares neste sábado (3) para o chá revelação do primeiro filho do casal. As bexigas, docinhos e o bolo em tons de azul e rosa decoravam o ambiente, mas na hora de descobrir o sexo do bebê, eles ousaram: ficaram embaixo de um balde que derramou tinta sobre os dois na cor azul, levando à descoberta que esperam um menino.

"Meu parceirinho ta vindo! Que Deus abencoe com muita muita muita saude, e que nao puxe o nariz do pai. Amem", compartilhou o cantor, bem-humorado, em seu Instagram em uma das postagens sobre o evento. Carvalho também usou as redes sociais para anunciar a novidade: "Não estava me aguentando de ansiedade pra contar para vocês!!!!! Quem acertou? Te amo filho!!!!", acompanhado da #babyboy.

Anônimos e celebridades, como Sorocaba -que faz dupla com Fernando-, Tico Santa Cruz, Ary Fontoura e Flávia Viana parabenizaram o casal pela novidade.

A mãe do cantor, Karina Lucco, também se empolgou com a revelação. "Meu netinho!!! Eu sabia! A sua mamae vai te mostrar mais pra frente a empolgacao da sua vovo nesse dia! Te amo, tá? Ahh e que támbém nesse dia, levei a sua primeira camisa xadrez", escreveu.

Lucco e Carvalho anunciaram a gestação em meados de setembro. "Vou ser pai! Sim, caros amigos, eu já estou vivendo um sonho. Já vai fazer algum tempo que eu estou na ansiedade para contar essa novidade para vocês. Eu estou completamente obstinado a ser o melhor pai desse mundo. Peço que vibrem por saúde, amor e paz", escreveu o cantor no Instagram com a imagem do teste ao contar que o filho estava a caminho.

Também no mês de setembro, Lucco divulgou fotos do seu casamento no civil com Carvalho, que foi realizado no dia 27 de agosto, na casa em que eles moram em Uberlândia (MG). Ela havia sido surpreendida em 23 de agosto de 2019 com o pedido de casamento feito pelo cantor.