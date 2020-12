Claudia Rodrigues é internada em São Paulo após passar mal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Claudia Rodrigues, 50, foi internada nesta segunda-feira (30) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi dada pelo programa da Band Melhor da Tarde e confirmada pela assessora pessoal de Claudia à atração.

Segundo o programa, Claudia passou mal na noite de domingo (29) e, por perigo de contrair o coronavírus, teve de vir do Rio de Janeiro para São Paulo com a sua assessora de carro.

Mesmo assim, antes disso ela conseguiu ir votar normalmente no Rio de Janeiro. Seu estado de saúde não foi informado nem mesmo pelo hospital, mas, segundo o programa da Band, seria delicado.

No início de 2020, a atriz ficou quase 20 dias internada no mesmo hospital após uma queda, que provocou um traumatismo craniano. Em dezembro de 2019, Rodrigues também foi hospitalizada com fortes dores na cabeça.

Em julho de 2020, ela voltou a ser internada em decorrência de uma esclerose múltipla que a acomete há 20 anos.

Foi em 2000 que a atriz recebeu o diagnóstico da esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. Um ano antes, ela estourou nacionalmente no Zorra Total (Globo) como a personagem Ofélia, que fazia ao lado do ator e humorista Lúcio Mauro, que morreu aos 92 anos em maio de 2019.

Em 2015, depois de um surto, ela fez um transplante de células-tronco nos Estados Unidos que afirma ter sido fundamental para que o seu quadro de saúde melhorasse. Em outras entrevistas, a atriz e humorista contou que o humor a ajuda a enfrentar a esclerose. "Sempre fiz graça com tudo...eu podia estar na merda, e eu fazia graça."