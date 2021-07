Claudia Rodrigues corre risco de ter surto de esclerose

No dia 13 de julho, a atriz passou mal, teve dormência no braço e na perna direita, muita cefaléia, febre e confusão mental. Segundo empresária, a atriz está internada no Hospital Albert Einstein e foi descartada qualquer possibilidade de Covid.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adriane Bonato, empresária de Claudia Rodrigues, usou as redes sociais para falar que a atriz corre o risco de ter um surto de esclerose múltipla por não poder tomar os remédios devido à vacina contra Covid. Ela está esperando o intervalo entre a primeira e a segunda dose do imunizante.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.