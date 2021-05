Claude Troisgros diz que novidade do Mestre do Sabor é que fez fono

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando perguntado sobre quais são as novidades da terceira temporada do Mestre do Sabor, o francês Claude Troisgros, apresentador do reality gastronômico, brinca: "A primeira é que eu estou falando melhor [risos]. Fiz sessões de fonoaudiologia."

"A segunda novidade: eu emagreci cinco quilos, comparado ao ano passado", prossegue. "E, em terceiro lugar, o público pode esperar muita competição, porque os chefs estão muito preparados", completa.

O Mestre do Sabor estreia nesta quinta-feira (6) na Globo, na esteira do sucesso do Big Brother Brasil 21. As duas primeiras edições do programa culinário registraram média de 18 e 18,5 pontos de audiência na Grande São Paulo --cada ponto do Kantar Ibope equivale a 76.577 lares em 2021.

Nesta nova temporada, o formato se mantém semelhante ao de 2020. O chef francês destaca, porém, que os desafios aumentaram "para despertar e estimular a criatividade e a concentração dos participantes, que já têm uma noção do que podem esperar".

Segundo Troisgros, os concorrentes da atual edição estão mais bem preparados porque já viram as duas primeiras temporadas. "Eles entram com muito mais força, mais sabedoria e mais treinamento. O programa está no ar há dois anos, mostrou ser uma atração que valoriza o Brasil, os chefs brasileiros e o produto brasileiro."

Diante disso, ele aponta que o nível dos participantes é mais alto em 2021. "E todas as regiões do país estão representadas." Os pratos regionais são destaques, o que já é uma característica da atração, além da comida de afeto, aquela que pode remeter à infância, a um momento ou uma pessoa especial.

YouTube Mestre do Sabor: Claude te convida para assistir à nova temporada Claude Troisgros, Batista, Monique Alfradique, Kátia Barbosa, Leo Paixão e Rafa Costa e Silva te esperam na nova temporada do reality de gastronomia! Assista a tudo de 'Mestre do Sabor' em

"O público pode esperar emoção, drama, alegria, humor e muito sabor", completa ele. Troisgros afirma que será possível aprender novas receitas --todas as apresentadas na atração são disponibilizadas no site posteriormente.

Assim como em 2020, o Mestre do Sabor vai selecionar 18 chefs que vão mostrar suas habilidades em sete fases da competição: Prato de Entrada; Na Pressão; Duelos; Repescagem; Na Peneira; Semifinal; e Final.

Todos os episódios já estão gravados. Somente a final, disputada por quatro competidores, será realizada ao vivo e deve acontecer em julho. O vencedor recebe prêmio de R$ 250 mil e o título de Mestre do Sabor. Troisgros segue no comando da atração ao lado do amigo Batista e da atriz e apresentadora Monique Alfradique.

Os três jurados também são os mesmos: Leo Paixão, Kátia Barbosa e Rafa Costa e Silva --este último entrou no ano passado substituindo o chef português José Avillez, que decidiu retornar ao seu país de origem para gerenciar de perto seus restaurantes e ajudar os afetados pela pandemia do novo coronavírus.

*

MESTRE DO SABOR

Quando: Qui., às 22h45, após "Império"

Onde: Globo