Cidade dos EUA pretende espantar 1.000 corvos com laser verde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma cidade na Califórnia, chamada Sunnyvale, está há quase dois anos sendo invadida por corvos. Desde o início da pandemia de coronavírus, os mais de 1.000 "visitantes" desfrutam do local, e, agora, os moradores estão buscando em lasers uma maneira de dispersá-los. "As ruas estão basicamente cheias de cocô de corvo", disse o prefeito de Sunnyvale, Larry Klein. Segundo o político explicou ao jornal The New York Times, a luta contra os corvos já dura cinco anos, mas com a pandemia o número dos animais aumentou e a situação saiu do controle. Além da sujeira nas ruas, os corvos também jogam gravetos, folhas e até mesmo fezes em lanchonetes ao ar livre, por exemplo. Segundo Klein disse ao jornal CBS News, as autoridades da cidade já tentaram espantar os animais com um falcão, mas não obtiveram sucesso. Agora, a solução vem através de um laser que custa US$ 20, cerca de R$ 110. Outras cidades como Nova York, Rochester e Auburn já usaram desta ferramenta considerada futurista para espantar corvos, e obtiveram sucesso. O prefeito explica que os lasers serão testados por três semanas, em que os funcionários de Sunnyvale deverão ficar uma hora por noite apontando o laser verde para os corvos. Além disso, eles também usarão caixas de som para tocar sons de corvos em perigo. "A coisa mais importante é assediá-los o suficiente para que uma grande porcentagem deles encontre novos lares", completou Klein. Kevin J. McGowan, ornitólogo do Laboratório de Ornitologia Cornell em Ithaca, Nova York, explica que ao ver a luz do laser nas árvores de noite, os corvos pensam que são animais correndo sobre os galhos, e assim irão para outro local para dormir. "Mas a dispersão de corvos é um jogo complicado, porque algumas aves não querem deixar um lugar onde já se estabeleceram", completa McGowan. O ornitólogo sugeriu que as autoridades da cidade apontem fogos de artifício para os pássaros. Porém, McGowan alerta que mesmo com o esforço, pode ser que os animais não vão embora. Além disso, nem toda a população de Sunnyvale apoia a decisão de espantar os animais com lasers. Segundo o prefeito, o Santa Clara Valley Audubon Society, um grupo ambientalista local, acredita que o laser pode prejudicar as aves. Em comparação com outras cidades, os 1.000 corvos de Sunnyvale são um número pequeno, diz a pesquisadora da Universidade de Washington Kaeli Swift, que estudou corvos. Para McGowan, apesar deste número ser crescente, os moradores da cidade não precisam se preocupar com sua saúde. "Você teria que lamber todos os excrementos de corvo em um banco de parque para chegar remotamente perto de pegar algo de um poleiro de corvo", completou ele.

