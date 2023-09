Chris Evans, o Capitão América, se casa com namorada luso-brasileira, diz site

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Chris Evans, o Capitão América dos filmes da Marvel, mudou seu estado civil. O ator se casou com a namorada luso-brasileira, Alba Baptista, neste fim de semana. Segundo o site Page Six, a cerimônia íntima aconteceu na casa do astro na região de Boston, em Massachusetts, Estados Unidos.

