Chiquinha, do seriado Chaves, agradece em vídeo carinho dos fãs

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz mexicana María Antonieta de las Nieves, 70, que interpreta a personagem Chiquinha, no seriado mexicano Chaves, publicou nesta sexta-feira (19) no Instagram um vídeo carinhoso para os fãs da sua personagem mais famosa.

Vestida com a roupa da Chiquinha, a atriz disse que a mensagem é exclusiva para os fãs da sua personagem, agradeceu as mensagens carinhosas que recebe e disse que é fã de todos. Ao lado da publicação, ela escreveu a hashtag "feliz dia do fã", celebrado na quinta (18).

"Essa mensagem é exclusivamente para os fãs da Chiquinha. Ah, meus fãs queridos. Muito obrigada por me mandarem tantas mensagens. Obrigada por serem meus fãs e saibam que também sou fã de vocês. Amo vocês. Sua amiga, Chiquinha. Abraços e muitos beijos", disse.

Em julho do ano passado, o SBT deixou de exibir os seriados "Chaves", "Chapolin" e "Chespirito". Segundo comunicado encaminhado pela emissora, a mexicana Televisa, detentora dos direitos das obras produzidas, enviou uma notificação à empresa de Silvio Santos informando sobre a suspensão do contrato "por causa de um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias".

O Multishow também deixou de transmitir "Chaves" e "Chapolin" em sua programação. O canal a cabo já tinha anunciado, em meados de julho de 2020, que não tinha conseguido renovar os direitos de transmissão com a Televisa. As duas emissoras afirmam que tentam reverter a situação.

Os últimos episódios de "Chaves" no SBT estavam programados para ser exibidos na tarde desta sexta (31). O programa mexicano, que se tornou um dos símbolos da emissora de Silvio Santos, estreou no canal no dia 24 de agosto de 1984.