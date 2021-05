Chico Buarque quer retratação de Frota e valor mais alto de indenização

Procurada, a assessoria jurídica de Frota afirmou que o deputado cumpriu a decisão judicial ao fazer o pagamento do valor determinado pela Justiça do Rio. Sobre o recurso, disse que eles ainda não foram notificados sobre o assunto.

O pedido inicial de indenização feito pelo cantor e compositor era de R$ 100 mil, valor que os advogados do cantor avaliam que é o mais adequado no caso.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chico Buarque entrou com recuso para aumentar o valor da indenização que Alexandre Frota foi condenado a pagar por afirmar, em 2017 no Twitter, que o cantor e compositor teria se beneficiado de verba desviada da Lei Rouanet. A Justiça do Rio havia determinado que o deputado tucano pagasse R$ 50 mil para o artista por danos morais --valor, inclusive, que foi depositado por Frota em juízo no dia 10 de maio.

