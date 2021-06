Cher estreia no TikTok e parabeniza comunidade LGBTQIA+ por mês do orgulho gay

Segundo o levantamento feito nos segmentos de Rádio, Sonorização Ambiental e Casas de Festas e Diversão, "Believe" é a música mais ouvida da cantora no Brasil. A instituição conta que a artista tem 22 obras musicais e 567 gravações cadastradas no Ecad.

"Oi, claro que você sabe quem eu sou. Eu iria me apresentar, mas não. Feliz mês do orgulho a todos na comunidade que eu amo. E isso significa você", disse.

Com peruca loira e outra morena e trocas de roupa, disse ser a "poderosa Cher" e contou a novidade antes de dar as felicitações ao grupo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora norte-americana Cher, 75, se rendeu ao aplicativo de vídeos TikTok e estreou sua conta na rede. No primeiro vídeo, ela parabenizou a comunidade LGBTQIA+ pelo mês do orgulho gay.

