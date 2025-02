Charli XCX vence três Grammy com 'Brat', como o de melhor álbum eletrônico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora britânica Charli XCX venceu três estatuetas do Grammy, as primeiras de sua carreira, pelo álbum "Brat", que chacoalhou a música pop no ano passado.

Ela saiu vitoriosa nas categorias nas categorias de álbum eletrônico ou dance com "Brat" e melhor gravação pop dance com a música "Von Dutch".

Levou também um prêmio que reconhece os diretores de arte envolvidos na criação da identidade visual do "Brat", que virou meme nas redes por causa da sua simplicidade —a palavra "brat", escrita em letras pretas, aparece em cima da capa de cor verde, e só.

"Brat" foi um sucesso comercial e de crítica, e elevou Charli ao status de diva pop. Até então ela era considerada uma artista conceitual, famosa entre os fãs de pop eletrônico, e tinha poucos hits no currículo.

No Grammy, que acontece em Los Angeles na noite deste domingo, ela compete ainda em álbum do ano e gravação do ano com "360".