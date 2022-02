Chamado de 'Rodrigo', Gustavo se prejudicou no BBB 22 por Laís, diz público

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gustavo disse para Laís que faria de tudo para proteger a sister do paredão na festa do último sábado (19) e dito e feito. Na madrugada desta segunda (21), durante a formação do paredão do BBB 22 (Globo), o brother conseguiu reverter dois votos em Laís, o que acabou tirado o dela da reta.

A nova dinâmica de votação para o paredão pegou todos de surpresa. Laís que era uma das fortes candidatas para o paredão acabou escapando duas vezes da berlinda. Uma no grupo em que Gustavo esteve e outra no grupo de Lina, Natália, Jessilane e Tiago Abravanel.

Ao terem que decidir por um nome, Gustavo disse que não estava de acordo com o posicionamento de Arthur Aguiar e DG, os únicos decididos sobre a indicação de Laís. Em cima do muro, Scooby e PA quase cederam seus votos para concretizar o desejo dos amigos.

O apresentador Tadeu Schmidt precisou intervir na votação, já que os participantes não chegavam em um consenso. Cada um deu seu voto e Gustavo foi o primeiro a citar o nome de Eliezer, que acabou sendo a escolha final por votos vencidos de 3 a 2 -Arthur e DG mantiveram Laís como escolha.

Os telespectadores comentaram sobre a atitude de Gustavo de se indispor com alguns participantes para proteger Laís. A maioria disse que o brother estava "esquecendo do jogo" em nome do seu affair com a sister.

Durante uma conversa nesta madrugada, Laís confundiu pela segunda vez o nome de Gustavo e trocou por Rodrigo, o segundo eliminado do BBB 22. "Se perde muito no personagem", disse uma influenciadora no Twitter.

"Gustavo meteu um 'não concordo' e fez uma revolução na dinâmica pra salvar a Laís, com quem ele tá ficando", comentou outro internauta.