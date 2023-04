Cezar Black vence Prova do Anjo e está imune no BBB 23

Sarah: a psicóloga também tentou se apoiar nas redes, mas cansou no meio do caminho e até perdeu o tênis. Tempo: 95.518

- Depois, têm que entrar na porta do motorista do carro, apertar o botão e sair pela mesma porta. A sequência é palco, carro preto, carro vermelho e carro preto.

Cezar Black foi o felizardo e garantiu o colar e uma vaga no top 8 da temporada. Assim, ele fugiu da possível indicação de Ricardo Alface, que prometeu, por mais de uma vez, colocá-lo no Paredão.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais uma Prova do Anjo agitou o sábado (8) dos brothers no BBB 23 (Globo) -dessa vez, ele é autoimune, mas os participantes ainda não sabem.

