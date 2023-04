Cezar Black ganha Prova do Anjo no BBB 23 e indica Aline e Amanda ao paredão

As participantes indicadas por ele, porém, ainda podem ser salvas, já que Aline conquistou o Poder Curinga e vai poder trocar um dos emparedados pelo monstro por um confinado -o nome indicado por ela fica com o colar da disputa e poderá puxar um outro nome para a eliminação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cezar Black foi o vencedor da Prova do Anjo deste sábado (8), no BBB 23. O enfermeiro indicou as sisters Aline Wirley e Amanda para o castigo do monstro, que é o paredão. A disputa também garante o poder autoimune ao vencedor, e o brother poderá se salvar da berlinda.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.