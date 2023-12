César Filho anuncia saída do Hoje em Dia em festa de confraternização de final de ano da Record

Com a saída da Record, o caminho de César Filho fica livre para uma troca de TV. Seu nome já foi ventilado no SBT para o comando de uma das revistas eletrônicas que a rede de Silvio Santos está preparando para a programação de 2024.

César elogiou a ex-equipe na despedida. "Quero dizer para a equipe e as pessoas que trabalham fazem do Hoje em Dia uma preciosidade atualmente. O programa é muito bem feito e vem se renovando. A atração está se atualizando a cada dia", celebrou. César estava a frente do programa ao lado de Ticiane, Ana Hickmann e Renata Alves.

Em seguida, ele falou sobre o impasse que aconteceu referente a renovação de contrato, que já tinha sido antecipado pela Folha de S.Paulo, em novembro: "As pessoas me perguntam o que aconteceu. Quando existem duas empresas, a minha e a da Record, cada uma tem seus interesses e seus anseios, é comum e normal que cada uma siga seu caminho".

"Estou chegando ao final de uma parceria. Fiquei nove anos com a Record e acho que todos nós aqui da equipe sabemos disso", começou o apresentador do Hoje em Dia em um vídeo registrado pela colega de bancada Ticiane Pinheiro, que o beijou após o relato.

