Beyoncé, que está em Salvador, já apresentou duas turnês no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Beyoncé fez uma visita surpresa ao Brasil nesta quinta-feira (21) para participar da edição nacional do "Club Renaissance", festa que promove o disco e a turnê "Renaissance". O evento, realizado em Salvador, na Bahia, acompanha o lançamento do documentário sobre os shows da cantora.

Esta é a primeira vez em dez anos que Beyoncé vem ao país. Antes da festa em Salvador, ela fez shows no país em 2010 e 2013, e na última ocasião participou dos trabalhos do Rock in Rio daquele ano.

Beyoncé estreou no país em 2010, quando se apresentou nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Salvador. Naquele ano, ela viajava com a turnê "I Am... Sasha Fierce", que promovia o disco de mesmo nome lançado em 2009 com hits como "Halo" e "Single Ladies (Put a Ring On It)".

Três anos depois, em 2013, a artista aproveitou o convite para tocar no Rock in Rio e emendou a visita com shows solo em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Fortaleza.

Naquela vez, foi a vez de Beyoncé passar com a turnê "The Mrs. Carter Show", sua quinta viagem pelo mundo e batizada em referência ao casamento da cantora com o rapper Jay-Z. O repertório contava com sucessos dos quatro primeiros álbuns da artista —após a passagem pelo Brasil, a produção ganharia faixas do disco "Beyoncé", lançado em dezembro daquele ano.

No Rock in Rio, Beyoncé marcou o festival com uma apresentação surpresa do funk "Passinho do Volante", onde ensaiou os passos do refrão "Ah lelek lek lek".

Agora, Beyoncé passa em Salvador para acompanhar a festa em torno do seu documentário. A turnê de "Renaissance" já teve 56 apresentações ao redor do mundo, passando por países da Europa e da América do Norte. O Brasil ficou de fora em 2023, mas há especulações de que a cantora volte ao Brasil em 2024 com a apresentação, que dura três horas e conta com 36 músicas no repertório.