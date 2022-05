Celso Portiolli surpreende ao ficar de sunga no palco do Domingo Legal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Celso Portiolli, 54, entrou para os assuntos mais comentados do Twitter ao ficar de sunga estampada e pantufas gigantes no palco do Domingo Legal, neste domingo (1º). Ele havia prometido ficar de sunga caso a dupla Simone e Simaria vencesse o quadro Passa ou Repassa.

Após a dupla vencer o jogo, Simone cobrou a promessa feita por Portiolli, que já estava de roupão no palco. "Fomos vitoriosas, falta agora você pagar a promessa", disse Simone. O apresentador respondeu: "Eu cumpri, cumpri", enquanto abria o roupão para mostrar que estava apenas de sunga. Ele deixou o palco correndo.

Nas redes sociais, famosos e anônimos comentaram que o apresentador cumpriu a promessa e tirou a roupa no palco. "Muito legal! Prometeu e cumpriu. Mas acho que preferia de sunga", escreveu no Twitter a apresentadora Sônia Abrão, do A Tarde é Sua (RedeTV!) O colunista do mesmo programa Vladimir Alves brincou com a apresentadora: "Essa declaração, já, já, nos portais."

Uma internauta falou que só falta a volta do quadro banheiro do Gugu, no Domingo Legal, que trazia mulheres de biquíni e homens de sunga em uma banheira tentando pegar sabonetes. O programa na época era apresentado por Augusto Liberato.

"Ligo no SBT e tá o Celso Portiolli de sunga no Domingo Legal. Os anos 90 na TV aberta voltaram e não fomos avisados, só falta a banheira do Gugu agora", escreveu a internauta. Outro usuário do Twitter comentou que ficou 30 minutos assistindo Portiolli tirar o roupão e ficar de sunga no programa. "Isso que é entretenimento", escreveu.