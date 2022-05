Amber Heard troca equipe de relações públicas dias antes de depor em tribunal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Amber Heard, 36, trocou equipe de relações públicas dias antes de depor em tribunal no processo de difamação movido pelo ex-marido Johnny Depp, 58. Ela não está gostando da cobertura que está recebendo na mídia sobre sua batalha judicial com Depp, segundo o The Post.

A atriz de "Aquaman" abandonou a empresa de relações públicas Precision Strategies na quinta-feira (28) depois de ficar frustrada com a imprensa desde que começou seu julgamento por difamação, no mês passado. Fontes disseram que ela não gosta de manchetes ruins e por sua história não ter sido contada de forma eficaz.

Depp está processando Heard em US$ 50 milhões (cerca de R$ 233 milhões), alegando que a ex-esposa o difamou em um editorial de 2018 no Washington Post, onde ela discutiu ser vítima de violência doméstica. O advogado de Heard argumenta que Depp abusou da atriz física e sexualmente.

A atriz, que deve começar a depor na terça-feira (3), agora tem a consultoria Shane Communications para ajudá-la a se posicionar melhor no tribunal da opinião pública. A nova equipe de relações públicas, liderada pelo CEO David Shane, já trabalhou contra Depp antes.

A mudança repentina de relações públicas veio depois de vários dias de depoimentos no tribunal de testemunhas de Depp e uma multidão inflamada nas mídias sociais que se voltou contra Heard.

A empresa ajudou a destacar as alegações apresentadas pelos ex-gerentes de negócios de Depp, The Management Group, alegando que a estrela de "Piratas do Caribe" precisava contratar um psiquiatra por seu hábito de "gastos compulsivos" de US$ 2 milhões por mês (cerca de R$ 9,9 milhões).

Ainda assim, especialistas em comunicação disseram que a nova equipe de relações públicas de Heard tem uma batalha difícil pela frente.

Heard se opôs à ideia de ter câmeras no tribunal, no entanto, a equipe de Johnny Depp ganhou a moção para que tudo o que ocorresse durante o julgamento fosse televisionado, sem a oportunidade de selecionar quais informações seriam divulgadas e quais não seriam vistas.