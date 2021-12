CCXP: Adaptações nacionais e retorno de 'Star Trek' e 'Matrix' marcam evento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terminou na noite deste domingo (5) a CCXP World 21. O evento, que é um dos mais aguardados e consagrados da cultura pop, aconteceu mais uma vez de forma virtual, por causa da pandemia, mas ainda assim conseguiu trazer várias novidades aos fãs.

Neste último dia, os grandes destaques foram os anúncios de novas produções para o cinema nacional e o retorno de grandes franquias, como "Star Trek" e "Matrix", além do cartunista Maurício de Sousa, que foi entrevistado pela filha Mônica, anunciou lançamentos e ainda teve um encontro com o colega Jim Davis, criador de "Garfield".

O painel de "Matrix Resurrection", o quarto filme da trama, foi o que encerrou o evento, com participação de Keanu Reeves, Jada Pinkett Smith e outros nomes do elenco, como Priyanka Chopra, da série "Quantico"; Jonathan Groff, indicado duas vezes ao prêmio Tony; e Eréndira Ibarra, de "Sense 8".

Keanu falou sobre voltar a interpretar o protagonista Thomas Anderson, também conhecido na trama como Neo, e classificou a experiência como única, principalmente por poder entender o que mudou na vida daquele personagem após 18 anos desde o final da trilogia, em 2003.

"Ele está passando por uma luta interna: 'Como cheguei aqui? Quem sou eu?'. Eu achei que tínhamos conquistado tanta coisa em 'Revolutions', e então nos vemos nessa situação em 'Resurrections'... E, ainda por cima, eu estou mais velho. Neo não é mais um jovenzinho", afirmou o ator, sobre o filme que estreia dia 22 de dezembro.

Já "Star Trek - Picard" está previsto para chegar aos cinemas em fevereiro de 2022. Sir Patrick Stewart participou do painel da Amazon Prime Video e revelou que não queria voltar ao papel do capitão Jean-Luc Picard, mas mudou de ideia após conversar com os produtores. "Depois de ler [o roteiro], eu conversei de novo, e foi aí que concordei".

O ator canadense William Shatner, que já interpretou o capitão Kirk na franquia, também foi um dos entrevistados do painel, mas sobre sua viagem ao espaço ao lado do bilionário Jeff Bezos, que deve virar documentário. "Na época de Star Trek não imaginava que [um dia] estaríamos vendo imagens de uma viagem ao espaço", disse.

Os principais lançamentos do cinema nacional foram anunciados pelo painel do estúdio Globo Filmes, que anunciou adaptações, como da música "Eduardo e Mônica", de Renato Russo, e da clássica obra de Guimarães Rosa "Grade Sertão: Veredas". Também foram anunciadas comédias e produções infantis.

Um dos destaques é o longa "Pluft - O Fantasminha", primeiro filme infantil em 3D feito no Brasil, que tem no elenco Fabíula Nascimento e Juliano Cazarré. No papel do fantasminha que tem medo de gente estará o ator mirim Nicolas Cruz, já sua única amiga vida será vivida Lola Belli.

"Pluft - O Fantasminha" teve cenas gravadas dentro de uma piscina para captar a leveza que os fantasmas deveriam ter. "A gente está precisando sentir orgulho e essa galera do cinema está garantindo isso", afirmou o apresentador Manoel Soares, que comandou o painel. A estreia está prevista para julho.

O evento trouxe trailer e alguns spoilers do filme "Medida Provisória", que marca a estreia de Lázaro Ramos como diretor, mostrando um mundo distópico, onde os negros são "convidados" a voltar para a África e deixar o Brasil. As imagens mostram um tom sarcástico na produção que tem Adriana Esteves, Seu Jorge e Tais Araújo no elenco.

MAURÍCIO DE SOUSA

O cartunista Maurício de Sousa também foi destaque no último dia da CCXP World 21, aparecendo em ao menos três painéis. Sim, teve um dele mesmo, sendo entrevistado pela filha, Mônica Sousa, mas ele também foi citado no painel da Panini, devido aos lançamentos de um livro e de um álbum de figurinhas da "Turma da Mônica".

Outro painel em que a obra dele foi destaque foi o da Globo Filmes, que anunciou o lançamento do filme "Turma da Mônica - Lições" em 30 de dezembro, nos cinemas, com a protagonista Mônica separada dos amigos. O cartunista teve ainda um encontro com Jim Davis, criador do "Garfield".