'Casamento' de Maiara e Fernando em festa junina faz alegria dos fãs

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos casamentos mais aguardados pelos fãs aconteceu na noite deste sábado (26). Maiara e Fernando Zor oficializaram a união durante live junina das duplas sertanejas Fernando e Sorocaba e Maraia e Maraisa.

Mas tudo não passou de uma brincadeira. Maiara e Fernando foram o casal que representaram o casamento caipira, uma sátira dos casamentos tradicionais, na festa junina. Maiara e Maraisa estavam vestidas a caráter, com roupas típicas caipiras, com direito a véu e grinalda para a noiva.

"Duas caipirinhas séquicis", disse Maiara em seu Instagram. A cerimônia foi conduzida por Sorocaba, que se vestiu de padre. "Soropadre?! Muita música e muita risada!", disse o cantor em seu perfil no Instagram. Maraisa foi testemunha do enlace, e Maiara carregada por Fernando.

"Caseeeei, gente! Que live especial! Obrigado a todos os nossos fãs. Foi top", disse Fernando. "Que live maravilhosa foi essa, hein?! Me diverti muito e comi bastante! Até peguei o buquê da noiva", disse Maraisa.

Os fãs das duas duplas e do casal publicaram várias mensagens nas redes sociais para elogiar a live junina, as brincadeiras, o casamento fake e as roupas usadas pelos artistas no evento virtual. "Quero só o real agora..casem em todos os formatos", disse uma internauta.

"Queria que tivesse realizado o casamento de verdade kkkk, mas foi lindo agora que venha o oficial", disse outra. "Se o de mentirinha foi assim, imagine o de verdade! Noivos mais lindos", comentou outra seguidora.

Brincadeiras à parde, Carla Henrique Pereira e Fernando Zorzanello estão juntos há mais de dois anos e ficaram noivos em fevereiro deste ano. Em entrevista ao F5 para live do Dia dos Namorados, eles desconversaram sobre quando deve acontecer a cerimônia. A expectativa é que o enlace seja celebrado quando a pandemia de Covid-19 estiver mais controlada.

"Vai vir na hora certa", disse Fernando. "Quando passar a pandemia, a gente organiza melhor a casa. Estamos esperando para ver como vão ficar as coisas. Todo mundo está querendo festar, e vamos fazer isso quando der." Já Maiara afirmou que o casal é "muito desencanado". "Ainda não tem data marcada", garante. "Já noivei neste ano, então está bom demais!"

Os dois falaram ainda que a curiosidade do público a respeito da vida pessoal do casal foi algo a que eles precisaram se acostumar. "Se ela largar de mim, vai perder fã", disse ele, em tom de brincadeira. "Graças a Deus, a gente coordena muito bem. Tem que administrar. Quando começamos a namorar, não fazíamos conta disso."

"Tem o lado bom e o ruim", avaliou ela. "Os fãs querem viver a nossa vida, tem uns que falam: 'Acho que você devia ser mais assim com o Fernando'. Mas hoje nem tudo a gente mostra na internet. Temos a nossa vida pública e a nossa vida pessoal. No começo era muito exposto. Com o tempo fomos amadurecendo essa parte. Aprendemos."