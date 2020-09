Casamento de Gretchen acontece sem presença dos filhos e de celebridades

BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O 18º casamento da cantora Gretchen, 61, não contou com a presença de nenhum dos sete filhos nem de amigos famosos da cantora. Por conta da pandemia do novo coronavírus, celebridades e os herdeiros que moram nos EUA e na França não puderam comparecer à cerimônia.

Thammy Miranda, 38, está viajando em campanha eleitoral -é candidato a vereador em São Paulo. Por isso também não pode ir ao casamento da mãe. Obedecendo orientações de distanciamento social e uso de máscaras, os convidados também não puderam cumprimentar os noivos.

Gretchen e Esdras irão passar a lua de mel, na Ilha do Marajó, no Pará, a pedido do marido.

A artista chegou de barco, pontualmente às 17h desta quarta-feira (30), à cerimônia do seu 18º casamento, em Belém do Pará. A eterna rainha do rebolado se casou com o saxofonista paraense Esdras de Souza, 47.

Barqueiros e ribeirinhos acompanharam o trajeto da noiva pelas águas. Cerca de cem convidados participaram da cerimônia que aconteceu em um flutuante sob as águas do rio Guamá. Com um vestido de renda em tom pérola e tênis, Gretchen subiu ao altar ao som de "Your Song", de Elton John.

Na troca de alianças, os noivos revelaram apelidos da intimidade. Esdras chamou Gretchen de "minha morena" e a noiva o chamou de "baby boy".

"Baby boy, aceite esta aliança que eu coloco em sua mão para que todos saibam o quanto eu amo você", disse Gretchen.

Após a cerimônia e fotos com convidados, Gretchen e Esdras cortaram o bolo de cinco andares e surpreenderam a todos com a interpretação da música "I Love You", de Maejor, um dos pontos altos do casamento. Com uma decoração sofisticada, e em tons de azul, o casal não economizou no luxo para a união matrimonial que teve ainda doces de pistache com detalhes em ouro 24k.

Gretchen escolheu um vestido de alta costura internacional. O modelo da grife espanhola Rosa Clará, é em marfim, com saia de tule e bordado com rendas. A noiva também usou joias de diamantes de topázio e um terço de Nossa Senhora de Nazaré, de quem é devota.

A ex-dançarina ficou noiva em maio, justamente no dia em que completava 61 anos.