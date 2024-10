Casa República reúne debates sobre serviço público e literatura na Flip

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A programação da Casa República na Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) aborda a relação entre literatura e administração pública, com debates sobre privilégios da elite dos servidores, profissionais públicos que escrevem, mudanças climáticas e democracia.

O evento vai reunir o Instituto República.org, dedicado à gestão de pessoas no setor público, a Samambaia.org, voltada à prosperidade econômica no Brasil, a produtora audiovisual Matizar Filmes e o Museu Vassouras, sob curadoria da jornalista Daniela Pinheiro.

"A Casa República é uma tentativa de trazer para um lugar onde se discute estética, literatura, arte e cultura debates sobre liderança pública, e conversas fundamentais para uma melhor vida no Brasil", diz Guilherme Coelho, fundador da República.org e de outras entidades ligadas à iniciativa.

"A literatura tem poder de instigar reflexões e provocar questionamentos, criando um ambiente propício para discussões sobre temas relevantes que afetam o cotidiano das pessoas. A gestão pública é um deles", diz a curadora. "Ao integrar essa conversa no contexto de um festival literário, conseguimos atrair um público diversificado que, talvez, não se interessasse tanto pelo assunto em outro contexto."

Na programação, estará o servidor público Stenio Gardel, autor de "A Palavra que Resta", vencedor do National Book Award e profissional do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Ceará. Gardel vai discutir como divide o tempo entre a escrita e o funcionalismo público.

Pablo Casella, analista ambiental do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e autor de "Contra Fogo", vai falar no evento sobre as queimadas que se espalham pelo Brasil.

A Casa República contará ainda com discussões relacionadas à eficiência na administração pública. Daniel Loria, diretor da secretaria extraordinária de reforma tributária do Ministério da Fazenda, participará de debate sobre reforma tributária.

Já Bruno Carazza vai discutir sobre "O País dos Privilégios - Volume 1: Os Novos e Velhos Donos do Poder", que trata de profissionais da elite do serviço público.

Programação Casa República 2024:

Curadoria: Daniela Pinheiro

Quinta-feira (10/10)

19h - A Caneta e o Cargo: Thiago Mio Salla e Bianca Tavolari conversam sobre Graciliano Ramos, o prefeito

16h - Exibição do filme "Retrato de Um Certo Oriente", dirigido por Marcelo Gomes e adaptado do livro de Milton Hatoum, no Cinema da Praça

Sexta-feira (11/10)

15h - O Manual dos Inquisidores: Jeferson Tenório e João Paulo Cuenca contam para Julia Duailibi o que é ser censurado no Brasil

17h - Não somos iguais: Bruno Carazza e Rodrigo Candido conversam com Ana Clara Costa sobre o Brasil dos privilégios

19h - O Quilombo de Manuel Congo: Mario Magalhães, Marina Lourenço, Spiritu Santo e Tayguara Ribeiro debatem como uma história pouco conhecida contada em livro pelo jovem Carlos Lacerda moldou uma sociedade

20h30 - Roda de Jongo - Grupo de jongo do Quilombo do Campinho da Independência

20h - Exibição do filme Retrato de Um Certo Oriente, de Marcelo Gomes, adaptação do livro de Milton Hatoum, no Cinema da Praça

Sábado (12/10)

11h - Quando tudo arde: O escritor-servidor Pablo Casella, Paulina Chamorro e Bernardo Esteves refletem sobre um Brasil em chamas

15h - Ele é funcionário: Stênio Gardel conta para Bruno Barbosa como se divide entre a literatura e o serviço público

17h - Quem é o pato que paga o pato?: uma discussão sobre impostos

Daniel Loria e Cecília Machado são entrevistados por Ana Flor

20h - Retratos de uma Certa Adaptação: Milton Hatoum e Marcelo Gomes conversam com Melina Dalboni e Stefania Chiarelli sobre a literatura adaptada ao cinema

16h - Exibição do filme Retrato de Um Certo Oriente, de Marcelo Gomes, adaptação do livro de Milton Hatoum, no Cinema da Praça

Domingo (13/10)

14h - Exibição do filme Retrato de Um Certo Oriente, de Marcelo Gomes, adaptação do livro de Milton Hatoum, no Cinema da Praça