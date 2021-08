Cartolouco se desculpa por correr com Gui Napolitano em duna proibida em Natal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador digital e jornalista Lucas Strabko, 26, o Cartolouco, pediu desculpas após subir correndo as dunas do Morro do Careca, em Natal (RN), com o ex-BBB Gui Napolitano, 30. A área é protegida e proibida para turistas desde 1997.

"A gente estava na praia e decidiu subir o Morro, pois o Gui havia participado do No Limite. A gente viu uma galera subindo e achou que não teria problema. Não tinha ideia de que era uma área de preservação ambiental. Depois fui pesquisar e fiquei chateado por cometer algo errado", disse ele à reportagem.

"Jamais faria isso e filmaria, não tem sentido algum. Então me desculpo com o povo potiguar, nunca tive a intenção de desrespeitar o local. Fiquei chateado com a repercussão e com o ato", concluiu. Procurado, Gui não respondeu as solicitações.

Não é de agora que banhistas continuam subindo o Morro do Careca, um dos maiores cartões-postais de Natal. O local é uma duna de mais de 120 metros de altura localizada na praia de Ponta Negra.

A área é de proteção ambiental desde 1997 e não permite que turistas circulem para evitar a erosão da duna e a deterioração da vegetação.

Nas redes sociais o ato também repercutiu mal. "Que triste! O cartão-postal de Natal sendo 'levado na brincadeira' por esses dois", disse um seguidor.

Em junho, Lucas Strabko disse que Galvão Bueno não gostou de uma brincadeira feita por ele com o narrador durante o período em que trabalhou na Globo. O jornalista contou a situação em entrevista ao programa Foi Mau, da RedeTV!.

"Estava o Galvão e o Vanderlei, goleiro do Santos [na época], e eu falei: 'Pô, agora vou abraçar o grande mito desse programa'. O Galvão veio para o abraço, e eu abracei o Vanderlei. Na hora de ir embora, Galvão cumprimentou todo o mundo, me pulou e foi embora", relatou, aos risos.

Cartolouco foi demitido da Globo em abril do ano passado. Em setembro, ele entrou no reality A Fazenda 12, da Record. Na atração, ele iniciou um affair com Luiza Ambiel, mas o relacionamento não foi para a frente.