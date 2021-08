Ator que se diz filho de Francisco Cuoco afirma ter certeza da paternidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e modelo Anthony Júnior, 42, está há um ano atrás do ator Francisco Cuoco, 87, em busca de um exame de DNA. Ele afirma ser filho do artista. Sua mãe teria tido um relacionamento rápido com o veterano ator no final da década de 1970.

Em entrevista ao Domingo Espetacular (Record), Júnior disse que tem certeza da paternidade por uma série de fatores. Ele mora em Orlando, nos Estados Unidos, e veio ao Brasil para tentar fazer testes de DNA.

"As mesmas feições faciais, as mãos, os pés. Não estou fazendo isso porque eu quero aparecer, estou fazendo isso porque eu estou atrás do meu pai biológico. Não do famoso, não do artista. Eu não tenho dúvidas de que ele é meu pai", contou.

O ator e modelo sempre foi criado pelo ex-marido de sua mãe. Há três anos, ele ficou sabendo que não era seu pai verdadeiro. O homem abriu o jogo e mostrou a ele o DNA.

A partir disso, Anthony começou a buscar por sua origem. Foram as tias dele que o alertaram para o encontro que a mãe teria tido com Cuoco no Rio de Janeiro. Uma delas, Joice Alonso,

disse ao programa deste domingo (8) que a mãe dele teria dito "almocei com ele, transei com ele" após o encontro.

De acordo com Anthony, uma fotografia mostra a mãe ao lado do artista. "Quando eu fui tirar, ela chegou atrás de mim e disse: 'Não estou te entendendo', totalmente nervosa, tensa. Quando eu tirei, ela sacou a foto e eu perguntei: 'Que ano que foi a foto?'. Aí ela disse: 'Foi em 1972'".

Porém essa versão é contestada pelo ator e modelo, nascido em 1979. Na visão dele, um possível acordo feito entre a mãe e Francisco Cuoco teria ocorrido para que ela jamais revelasse a verdade.

A reportagem mostrou três tentativas de Anthony de fazer um DNA ao chegar ao Brasil. Mas Cuoco não compareceu.

De acordo com a reportagem, o ator teve problemas de saúde e por isso não foi fazer os exames de paternidade. O advogado dele afirma que o ator não poderá se manifestar.

Procurado, Francisco Cuoco também não respondeu as solicitações.

.