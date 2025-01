Carolina Dieckmann se manifesta sobre comentário criticado em post de Fernanda Torres

Algumas horas depois, a atriz se pronunciou nas suas redes sociais. "Acabei de excluir um comentário totalmente amoroso no post da Fernanda Torres por causa de interpretações maldosas... que tristeza ter que explicar qualquer coisa relacionada ao afeto, principalmente num momento em que a arte no Brasil está sendo historicamente reconhecida através do trabalho da Nanda e de tantos amigos queridos''', escreveu ela.

A publicação de Fernanda mostrou o céu vermelho da cidade tomada por fumaça. "Da minha janela, vejo Los Angeles in flames [em chamas]", escreveu a atriz, que está na cidade para a temporada de premiações do cinema. Algumas delas, como o SAG Awards e o Oscar, já foram adiadas.

